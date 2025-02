Osumnjičen da je izazvao požar na ugostiteljskom objektu

Podgorica, (MINA) – Službenici kolašinske policije uhapsili su Ž.B. (46) zbog sumnje da je izazvao požar na ugostiteljskom objektu „Vratlo”, kazali su iz Uprave policije.

Navodi se da se sumnja da je Ž.B., početkom januara, u katunu Ječmen do, na Sinjajevini, upotrebom podesnog sredstva izazvao požar na objektu „Vratlo”.

„Tom prilikom je objekat u potpunosti uništen, a pričinjena je materijalna šteta u vrijednosti preko 20 hiljada EUR“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su rekli da je Osnovno državno tužilaštvo odredilo Ž.B. zadržavanje do 72 sata.

„Uprava policije nastavlja sa aktivnostima u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, i mjerama na suzbijanju i sprečavanju nasilja, otkrivanja i sprečavanja izvršenja krivičnih djela koja izazivaju strah i uznemirenje građana“, navodi se u saopštenju.

