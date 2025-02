Ostvaren napredak u oblasti klimatskih promjena

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napredovala u oblasti klimatskih promjena, što potvrđuju mjerenja i podaci, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je sa predstavnicima Generalnog direktorata Evropske komisije za klimatske akcije (DG CLIMA), razgovarao o obavezama i pripremljenosti Crne Gore u vezi sa klimatskim promjenama u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ćulafić je rekao da proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) podrazumijeva usklađivanje zakonodavstva sa evropskim propisima, ali da obaveze Crne Gore ne prestaju s tim.

“On je naglasio da je ostvaren određeni napredak u oblasti klimatskih promjena, što potvrđuju mjerenja i podaci”, navodi se u saopštenju.

Ćulafić je podsjetio da su finalizovani Predlog zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena i zaštiti ozonskog omotača i Nacionalni plan prilagođavanja.

On je dodao da je zadovoljan što postoji tijelo poput DG CLIMA koje pruža podršku u ovom procesu.

Zamjenik generalnog direktora DG CLIMA, Jan Dusik istakao je da je priprema za pristupanje EU izazovan proces, ali da članstvo donosi brojne benefite koji omogućavaju dostizanje standarda EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatske politike.

“Pohvalio je napore Crne Gore u uspostavljanju Nacionalnog sistema trgovine emisijama i naglasio da ubrza rad na usklađivanju sistema sa evropskim sistemom trgovine emisija i ostalim politikama EU u oblasti klimatskih promjena, posebno s evropskim paketom Fit for 55, čiji je cilj smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte”, kaže se u saopštenju.

Dusik je poručio da je važno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, kao i obezbjeđivanja administrativnih kapaciteta za njegovu primjenu.

“Posebno je istakao neophodnost postojanja sistema za praćenje, izvještavanje i verifikaciju emisija iz svih sektora obuhvaćenih EU ETS-om dvije godine prije pristupanja”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Dusik, emisije obuhvaćene EU ETS-om na nivou Evrope u posljednjih 20 godina smanjene su za 47 odsto, dok je bruto domaći proizvod rastao istim tempom.

On je najavio je da će EK predložiti dodatno smanjenje emisija za 90 odsto do 2040. godine, na putu ka cilju klimatske neutralnosti do 2050.

Dusik je, kako se navodi, govorio i o mehanizmu za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) koji će se primjenjivati na uvoz iz zemalja koje nijesu dio EU.

“Od 1. januara naredne godine, uvoz u EU u šest sektora s visokim sadržajem CO2 biće podložan finansijskim prilagođavanjima, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi između proizvodnje u EU i inostranstvu i spriječilo takozvano “curenje ugljenika””, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će to prilagođavanje, između ostalog, važiti za električnu energiju proizvedenu u termoelektranama na ugalj i uvezenu u EU, uzimajući u obzir cijenu ugljenika plaćenu u zemlji porijekla.

Na kraju sastanka, predstavnici DG CLIMA poručili su da su spremni za saradnju i pružanje stručne podrške Crnoj Gori u ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27, kao i podizanju svijesti o klimatskoj politici.

“Ćulafić je istakao optimizam i uvjerenje da će sve obaveze biti uspješno realizovane do kraja 2026. godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se predstavnici DG CLIMA sastali i sa timom Direkcije za klimatske promjene i direktoricom Direktorata za klimatske promjene i održivi razvoj Ivanom Grujić.

Na sastanku se, kako su rekli iz Ministarstva, diskutovalo o Predlogu zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena.

“Razmatrano je usklađivanje Nacionalnog sistema za emisije sa evropskim sistemom, kako bi se osigurao efikasan odgovor na izazove klimatskih promjena”, kaže se u saopštenju.

