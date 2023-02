Oštetili budžet za skoro tri miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredno društvo „Intellize Mont” Podgorica i državljanin Turske F.A. (30), krivično će odgovarati zbog krivičnih djela čijim vršenjem je nastupila šteta po budžet Crne Gore od skoro tri miliona EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici, saradnji sa Upravom prihoda i carina, realizovali zajedničku aktivnost koja je rezultirala podnošenjem krivične prijave državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, protiv Intellize Mont-a i F.A, kao odgovornog lica u u tom privrednom društvu.

“Oni se sumnjiče da su izvršili krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i utaja poreza i doprinosa”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, utvrđeno je da je F.A. od 2020. do prošle godine zloupotrijebio svoj položaj u privrednom poslovanju i prekoračio granice svog ovlašćenja, kao i da nije vršio svoje dužnosti, u namjeri da potpuno ili djelimično izbjegne plaćanje poreza i doprinosa i drugih dažbina nadležnom državnom organu.

“Time je pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 2.980.260 EUR, a na štetu budžeta Crne Gore”, rekli su iz policije.

Oni su kazali da Intellize Mont i F.A, prilikom angažovanja građevinske radne snage iz Turske, a za potrebe investitora iz Crne Gore, nijesu podnosili nadležnom poreskom organu izvještaje o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima.

“Niti su izvršili obračun i uplate poreza na dohodak fizičkih lica, što je bila njihova zakonska obaveza, a sve sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da se sumnja i da je F.A, kao odgovorno lice u privrednom društvu, tokom 2021. godine podizao novčana sredstva sa žiro-računa tog privrednog društva po osnovu materijalnih troškova, a da ti troškovi nijesu opravdani sa adekvatnom poslovnom dokumentacijom.

