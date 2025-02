Osnovni sud u Podgorici određen kao pilot sud regionalnog projekta

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici određen je kao pilot sud regionalnog projekta čiji je cilj da identifikuje i adresira glavne proceduralne prakse za nepoštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima u građanskim parnicama.

Iz Osnovnog suda su podsjetili da su norveško Ministarstvo spoljnih poslova i norveška Sudska uprava potpisali u maju 2022. godine petogodišnji sporazum o grantu za podršku reformama pravosuđa u zemljama Zapadnog Balkana (Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina (BiH), Makedonija, Albanija i Kosovo).

Kako su naveli, zajedno sa bilateralnim projektima u BiH i na Kosovu, program “Program reforme pravosuđa za Zapadni Balkan” sadrži projekat za region.

“Ovaj projekat nastoji na operativan način da identifikuje i adresira glavne proceduralne prakse za nepoštovanje člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u građanskim parnicama”, kaže se u saopštenju.

U tom pravcu je, kako se dodaje, osnovana radna grupu za upravljanje pravosuđem, u saradnji sa pravosudnim savjetima regiona, sa sudijama iz svakog od pravosudnih organa u regionu zajedno sa predstavnicima akademske zajednice.

“Odlučeno je da se sprovede regionalna studija koja će identifikovati glavne proceduralne prepreke kršenju člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima u građanskim parnicama, posebno se fokusirajuć i na zahtjev „u razumnom roku“ član 6”, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su pojasnili da studija obuhvata empirijsko istraživanje pravosudnih podataka iz svakog pravosuđa, kako na nacionalnom nivou, tako i ručno prikupljene podatke iz 50 nasumično odabranih građanskih predmeta koji su riješeni 2023. godine.

Studija će, kako su ukazali, predložiti praktične preporuke za smanjenje glavnih prepreka.

Navodi se da će studija biti predstavljena sudskim savjetima i uz podršku dobijenih povratnih informacija.

Preporuke će, kako su rekli iz Osnovnog suda, biti pilotirane u odabranim sudovima u regionu tokom ove godine do kraja projekta 2027. godine, sa naknadnim smjernicama.

“Osnovnom sudu u Podgorici pripala je čast i obaveza da pilotira preporuke i smjernice iz regionalne analize, u kom pravcu su već započete aktivnosti u saradnji sa Sudskim savjetom, Ministarstvom pravde, Vrhovnim sudom, Advokatskom komorom i Udruženjima vještaka”, kaže se u saopštenju.

