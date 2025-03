Podgorica, (MINA) – Osnovni sud na Žabljaku neće biti ukinut, već će nastaviti da radi kao odjeljenje Osnovnog suda u Pljevljima, saopštio je predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić.

On je, u objavi na Fejsbuku /Facebook/, naveo da je to informacija sa jučerašnjeg sastanka sa ministrom pravde Bojanom Božovićem, sa kojim je u prethodnom periodu imao intenzivnu komunikaciju kada je pitanju rad suda na Žabljaku.

“Sa zadovoljstvom sam primio vijest da gašenje pomenute institucije nikako nije opcija, već da će planom reorganizacije doći do spajanja sudova u Žabljaku i Pljevljima”, rekao je Žugić.

Žugić je kazao da će, prema riječima ministra, sudije iz Pljevalja raditi u Žabljaku, do izbora sudije u opštini kojom rukovodi.

“Raspisivanje oglasa za izbor sudije u Žabljaku očekuju se vrlo brzo, čim se sprovede plan reorganizacije”, saopštio je Žugić.

On je rekao da je Božoviću ponudio svu neophodnu pomoć Opštine Žabljak, kako bi se postupak izbora sudije okončao na najbolji mogući način i kako bi Žabljak dobio, za početak, jednog sudiju.

“Posebno raduje činjenica da će svi zaposleni u Osnovnom sudu u Žabljaku ostati na svojim radnim mjestima i da će dostupnost pravosudnim institucijama biti omogućena svim našim građanima”, napisao je Žugić.

Osnovni sud na Žabljaku je od početka oktobra 2023. godine ostao bez sudija, nakon što je tadašnji predsjednik suda i jedini sudija Mihailo Anđelić otišao u penziju.

Planom racionalizacije sudske mreže predviđeno je bilo ukidanje Osnovnih sudova u Žabljaku i Danilovgradu.

