Osnovci u Podgorici i Nikšiću učiće o važnosti zdravih životnih navika

Podgorica, (MINA) – Pilot projekat “Učionica zdravlja“, koji će biti realizovan u osnovnim školama u Podgorici i Nikšiću, pružiće priliku učenicima da na časovima fizičke aktivnosti i kroz edukacije o zdravoj ishrani, uče o važnosti zdravih navika u ranom uzrastu, kazali su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

U KCCG je održan sastanak povodom početka implementacije pilot projekta za razvoj zdravih životnih navika kod učenika osnovnih škola u Crnoj Gori.

Iz KCCG su rekli da sa velikim zadovoljstvom podržavaju projekat „Učionica zdravlja“, koji se realizuje u saradnji sa Crnogorskim školskim sportskim savezom, Institutom za javno zdravlje (IJZ) i kompanijom Novo Nordisk.

Kako su kazali, cilj prijekta je promocija zdravih životnih navika među učenicima osnovnih škola, sa fokusom na fizičku aktivnost i zdravu ishranu, koji su ključni za dugoročno zdravlje mladih generacija.

“Kao podržavalac ovog izuzetnog projekta, KCCG prepoznaje značaj kontinuiranog rada sa djecom, kako bi se podigla svijest o važnosti zdravih navika u ranom uzrastu”, navodi se u saopštenju te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su rekli da će, sprovođenje programa u osnovnim školama u Podgorici i Nikšiću, sa fokusom na učenike od drugog do petog razreda, omogućiti učenicima da steknu temelje za zdraviji život.

“Projekat „Učionica zdravlja“ će pružiti priliku učenicima da učestvuju u časovima fizičke aktivnosti, kao i edukaciji o zdravoj ishrani, kroz stručnu pomoć profesora fizičkog vaspitanja i nutricionista, obučenih od IJZ”, kaže se u saopštenju.

Program, kako je pojašnjeno, obuhvata 45 časova, od kojih je 30 posvećeno fizičkoj aktivnosti, a 15 časovima o zdravoj ishrani.

“Pored toga, kroz evaluaciju koja će biti sprovedena na početku i kraju programa, procijeniće se efekti ovog edukativnog projekta na zdravlje i znanje učenika”, dodaje se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da su ponosi što je ta zdravstvene ustanova dio ove inicijative, koja se takođe implementira u okviru globalne inicijative „Gradovi za bolje zdravlje“, čiji je cilj smanjenje opterećenja od hroničnih nezaraznih bolesti.

“Vjerujemo da će ovaj projekat značajno doprinijeti podizanju nivoa zdravih životnih navika kod mladih, te se nadamo da će se proširiti na sve osnovne škole u Crnoj Gori”, kazali su iz KCCG.

