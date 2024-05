Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore potrebno je osnažiti, a Bošnjačka stranka (BS) treba da nastavi da ima konstruktivnu ulogu u tom procesu, poručili su predsjednik BS-a Ervin Ibrahimović i zamjenica ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, Nikol Otala.

Iz BS-a je saopšteno da su Ibrahimović i Otala razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i regionu.

„Poseban akcenat prilikom razgovora sagovornici su stavili na Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 i razmijenili su viđenja o daljem napretku Crne Gore u sprovođenju reformi na putu pristupanja Evropskoj uniji (EU)“, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je, kako se navodi, istakao važnost i ulogu BS-a u procesu pridruživanja Crne Gore NATO-u i EU.

On je naglasio da se BS od osnivanja zalaže za ulazak Crne Gore u EU i NATO.

Ibrahimović je istakao da je za sve u Crnoj Gori važno da, nakon sprovedenih reformi i prihvatanja EU standarda, Crna Gora postane građanska država pune vladavine prava i kao takva postane dio EU i ostane kredibilan NATO partner.

Otala je naglasila da SAD podržavaju napore Crne Gore u sprovođenju reformi na putu pistupanja EU.

Ona je kazala da je za SAD veoma važno partnerstvo sa Crnom Gorom na bilateralnoj osnovi, ali i kroz zajedničko članstvo u NATO-u.

Otala je rekla da veoma cijeni ulogu koju je BS imao i ima u procesu pristupanja EU i partnerstvu Crne Gore sa SAD-om.

„Sagovornici su se saglasili da je potrebno ohrabriti i osnažiti evropski put Crne Gore i da BS, kao značajan politički faktor, treba da nastavi da ima konstruktivnu ulogu u tom procesu“, navodi se u saopštenju.

