Oslobođeni svi optuženi u predmetu Koverta

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici izrekao je danas oslobađajuću presudu svim optuženima u aferi “Koverta”, među kojima su biznismen Duško Knežević i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.

Prvostepenu presudu donijelo je vijeće sudije Nenada Vujanovića, prenose Vijesti.

Osim Kneževića i Stijepovića, optužbi su oslobođeni i Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović i Tomica Knežević.

Sudija je rekao da nema dokaza protiv okrivljenih.

Advokatica Andrijana Razić, jedan od branilaca Kneževića, kazala je novinarima da odbrana nije iznenađena oslobađajućom presudom, te da su to i očekivali.

Specijalno državno tužilaštvo podiglo je, u decembru 2019. godine, optužnicu protiv Kneževića kojom ga je označilo kao organizatora kriminalne grupe, koja je, navodno, prala novac.

Knežević je nekoliko mjeseci ranije, u januaru 2019. godine, objavio video-snimak na kojem se vidi kako je Stijepoviću, uoči izbora 2016. predao kovertu, uz objašnjenje da je u njoj 97,5 hiljada EUR za finansiranje kampanje Demokratske partije socijalista.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS