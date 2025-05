Oslobođeni optužbi svi okrivljeni u predmetu Stanovi

Podgorica, (MINA) – Optuženi u slučaju “Stanovi” oslobođeni su optužbe da su, kao članovi Vladine Komisije za rješavanje stambenih pitanja, zloupotrebili službeni položaj.

Prvostepenu presudu je danas u Višem sudu u Podgorici izrekla sutkinja specijalizovanog odjeljenja tog suda Vesna Kovačević, prenose Vijesti.

Optužnica je podignuta protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića, zbog osnovane sumnje da su, od 2016. do 2020. godine, kao članovi Komisije, zloupotrijebili službeni položaj.

Optužnicom specijalnog tužioca Vukasa Radonjića im je stavljeno na teret da su budžetu Crne Gore nanijeli štetu od 2,6 miliona EUR.

Branilac okrivljenog Boškovića, advokat Mihailo Volkov, rekao je u završnoj riječi da je predmet “Stanovi” politički proces.

Advokati odbrane su predložili sudu da donese oslobađajuću presudu za sve okrivljene.

Radonjić je u završnoj riječi, prije mjesec, između ostalog rekao da ovaj sudski proces nije politički motivisan, kao i da smatra da je nedvosmisleno dokazana krivica optuženih.

