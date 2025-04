OSI i dalje izložene višestrukoj diskriminaciji i isključenosti

Podgorica, (MINA) – Osobe sa invaliditetom (OSI), naročito sa intelektualnim teškoćama i one koje žive u ruralnim područjima, i dalje su izložene višestrukoj diskriminaciji i isključenosti, zbog čega su potrebne izmjene zakonske regulative i snažnija institucionalna podrška.

To je saopšteno na konferenciji o zabrani višestruke i višesektorske diskriminacije OSI, koju je organizovalo nevladino udruženje (NVU) Zračak nade.

Na konferenciji je istaknuto da je potrebna i edukacija i osnaživanje OSI za samozastupanje, čime se podstiče njihova inkluzija i ravnopravno učešće u društvu.

Predstavnica NVU Zračak Nade, Sanela Žiga, kazala je da projekat „Pravo na život u zajednici bez diskriminacije“, koji realizuje to udruženje u partnerstvu sa organizacijom Oaza iz Bijelog Polja, ulazi u svoju završnu sedmicu, a počeo je u avgustu prošle godine, prenosi PR Centar.

„Cilj projekta je smanjenje diskriminacije prema osobama sa intelektualnim invaliditetom kroz uspostavljanje adekvatne podrške za njihovo samostalno uključivanje u život zajednice, kao i obuku stručnih radnika za pružanje podrške tim osobama u oblasti samozastupanja“, rekla je Žiga.

Ona je navela da su direktni korisnici projekta bile 32 osobe sa intelektualnim invaliditetom iz Pljevalja i Bijelog Polja, 15 stručnih radnika koji su prošli obuke, kao i 20 predstavnika lokalne samouprave, institucija, NVO sektora i resornih ministarstava.

„Indirektno, projekat je obuhvatio oko 150 roditelja i članova porodica OSI, kao i djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“, rekla je Žiga.

Ona je istakla da su kroz realizaciju projekta OSI dodatno osnažene za samozastupanje, čime je unaprijeđen kvalitet života tih osoba i njihovih porodica.

Predstavnica Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Irena Rakočević kazala je da višestruka i višesektorska diskriminacija podriva temelje osnovnih ljudskih prava, a naročito kada su u pitanju djeca s invaliditetom.

Ona je rekla da je Ministarstvo već prepoznalo značaj intersekcijske diskriminacije, pa su predložili zakonske izmjene kojima se predviđa mogućnost krivičnih sankcija u slučajevima tog oblika diskriminacije.

Predstavnica nevladine organizacije Oaza, Rasema Hekalo, istakla je da su važne aktivnosti koje su bile fokusirane na osposobljavanje mladih i osoba sa intelektualnim invaliditetom, kako bi razvili principe samozastupanja.

Ona je podsjetila je da Oaza u partnerstvu sa NVU „Zračak nade“ realizuje niz aktivnosti koje doprinose uključivanju OSI u društvene tokove.

Lejla Kalajdžija iz udruženja Zračak nade je, predstavljajući rezultate istraživanja stepena diskriminacije djece, mladih i odraslih OSI u ruralnom području u Opštini Pljevlja, kazala da podaci potvrđuju višestruku isključenost i diskriminaciju u gotovo svim oblastima života, posebno na ruralnim područjima opštine Pljevlja.

Ona je rekla da, prema podacima iz izvještaja, 83 odsto ispitanika nema vrtić u krugu od tri kilometra, a 56 odsto nema pristup osnovnoj školi.

„Iako svi ispitanici imaju potrebu za personalnim asistentima, nijedna takva usluga nije dostupna u opštini Pljevlja“, rekla je Kalajdžija.

Kako je navela, jedini oblik organizovanog prevoza obezbjeđuje NVU Zračak Nade i Dnevni centar, ali je i dalje 79 odsto ispitanika bez pristupačnog prevoza.

Kalajdžija je naglasila da je zabrinjavajuće i da niko od ispitanika nema pristup defektolozima, logopedima i psiholozima u lokalnim zdravstvenim ustanovama, a da se fizikalne terapije svode na povremene tretmane u Igalu.

„U oblasti zapošljavanja, nijedan ispitanik stariji od 21 godine nije zaposlen, a svi su naveli da bi im za rad bilo neophodno obezbijediti asistente, pristupačan prevoz i mogućnosti prekvalifikacije“, navela je Kalajdžija.

Ona je kazala da su neke od preporuka adaptacija i opremanje škola u ruralnim područjima za inkluzivno obrazovanje, zapošljavanje asistenata u nastavi, uspostavljanje usluga pomoći u kući i personalne asistencije, pristup defektološkim, logopedskim, psihološkim i fizioterapeutskim tretmanima u zajednici.

Kalajdžija je naglasila da je preporučeno i otvaranje mogućnosti za zapošljavanje OSI, kao i uspostavljanje pristupačnog javnog prevoza i ključne infrastrukturne mjere.

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Nerma Dobardžić istakla je da su OSI i dalje među najranjivijim grupama, koje se suočavaju sa sistemskom diskriminacijom i višestrukim preprekama u ostvarivanju svojih prava.

Ona je kazala da je potrebno hitno donijeti Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta i uspostaviti registar OSI.

„Organizacije koje zastupaju OSI moraju biti aktivno uključene u ovaj proces“, poručila je Dobardžić i istakla da nedostaje pravna regulativa koja bi precizno definisala koje su to reprezentativne organizacije OSI.

Ona je navela da Crna Gora ima solidan normativni okvir u oblasti borbe protiv diskriminacije, ali da izostaje dosljedna i efikasna primjena zakona u praksi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS