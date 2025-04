Organizovali radionice za srednjoškolce u Zeti i Danilovgradu

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro organizovala je pet radionica za srednjoškolce u Zeti i Danilovgradu, u cilju prevencije vršnjačkog nasilja promocijom nenasilne komunikacije.

Iz Fondacije Čini dobro saopštili su da su radionice održane u Srednjoj mješovitoj školi (SMŠ) “Golubovci” i Gimnaziji “Petar I Petrović Njegoš”, u sklopu projekta „Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje“.

Trenerica i nastavnica crnogorskog jezika i medijske pismenosti, Svetlana Jovetić Koprivica, rekla je da mladi pozitivno reaguju na takve teme i pokazuju potrebu da otvoreno razgovaraju o sopstvenim barijerama u komunikaciji, ali i da njihovo okruženje razumije razloge tih zastoja.

„Zalazak u lične teme zahtijeva priličnu hrabrost među učesnicima i učesnicama“, kazala je Jovetić Koprivica.

Ona je navela da uvijek ima onih koji otvoreno, neposredno i spontano iznose stavove i ideje.

„Brzo i lako usvajaju nova znanja, ali ono što me najviše inspiriše je njihova snaga da otvore važne teme i hrabrost da o njima razgovaraju bez zadrške“, kazala je Jovetić Koprivica.

Ona je istakla da posebno raduje činjenica da se nakon svake radionice pojavi određeni broj mladih koji su zainteresovani za dodatnu literaturu i aktivnosti koje mogu biti od koristi.

„Sigurna sam da će stečene vještine znati da primijene u izazovima svakodnevice, kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima“, dodala je Jovetić Koprivica.

U saopštenju se navodi da je komunikacija u onlajn svijetu postala neizostavan dio svakodnevnog života, zbog čega je od suštinske važnosti da mladi razviju svijest ne samo o benefitima, već i o potencijalnim štetama i izazovima koje digitalni prostor nosi.

Trenerica Zorka Vojinović poručila je da treba raditi na izgradnji svijesti kod mladih o onlajn komunikaciji.

Mladi, kako je rekla, moraju da nauče kako da prepoznaju opasnosti i izazove, kako da se nose sa takvim situacijama, da znaju postavljati granice i da se blagovremeno zaštite od neprimjerenih oblika ponašanja i digitalnih prijetnji.

„Važno je da razviju vještine komunikacije sa vršnjacima, ali i da znaju kako da otvoreno razgovaraju sa prosvjetnim radnicima i roditeljima o eventualnim negativnim iskustvima koje taj vid komunikacije može donijeti“, navela je Vojinović.

Ona je kazala da je zato ključno raditi na jačanju njihove samosvijesti, samopouzdanja i empatije.

„Upravo to i radimo na radionicama. Želim da ovi mladi ljudi svoja znanja i uvide podijele sa vršnjacima i na taj način doprinesu podizanju svijesti o značaju nenasilne komunikacije“, istakla je Vojinović.

Kako je saopšteno iz Fondacije Čini dobro, za mlade su radionice izuzetno korisne sa aspekta sticanja vještina i sposobnosti komunikacije.

Učenica SMŠ „Golubovci“ u Zeti, Anđela Piperović, rekla je da radionice pomažu mladima da razumiju sebe i druge i da se bolje i dublje povežu.

„Na ovaj način nam se pruža mogućnost da budemo otvoreni, neposredni i direktni u komunikaciji“, kazala je Piperović.

Iz Fondacije Čini dobro su rekli da će do kraja projekta biti realizovane radionice „Nema frke“, „Širi dalje“ i „Nemoj da klikneš nasilje, klikni poštovanje“, koje će voditi Jovetić Koprivica, Vojinović, Lidija Ivanović i Ivana Perović.

Projekat „Zaustavi nasilje, izaberi poštovanje“, koji realizuje Fondacija Čini dobro, podržan je kroz program „SRCE: podrška osnaživanju i otpornosti mladih danas“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje u partnerstvu sa Regionalnom akademijom za razvoj demokratije.

Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

