Organizovali obuku o postupanju sudova u slučajevima uhođenja žena

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Vrhovni sud organizovali su obuku na temu simulacije suđenja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, sa fokusom na uhođenje žena i djevojaka.

Iz Misije OEBS-a su saopštili da u obuci koja je počela danas u Budvi, a koja je organizovana posredstvom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, učestvuje 18 učesnika – sudija viših i osnovnih sudova, tužilaca, policajaca i predstavnika nevladinog sektora koji rade u skloništima za žrtve nasilja.

Kako su naveli, kroz simulaciju suđenja vodiće se kompletan krivični postupak o konkretnim slučajevima uhođenja, što obuhvata prijavu slučaja policiji, izradu optužnice, saslušanja i pravosnažnu presudu.

„Na sesijama će se, takođe, pregledati međunarodni standardi i najbolje prakse u vezi sa korišćenjem i prihvatljivošću dokaza koji su primjenjivi u crnogorskom kontekstu“, kaže se u saopštenju.

Šefica Misije OEBS-a Dominik Vag je, na otvaranju događaja, kazala da je uhođenje duboko kršenje prava na život bez straha i „normalizacija nasilja nad ženama i djevojkama“.

Ona je dodala da treba priznati i specifične izazove sa kojima se suočavaju novinarke, koje su često izložene uznemiravanju i zastrašivanju.

„Dok istražuju osjetljiva pitanja, traže istinu i služe javnosti, suočavaju se sa mnogim rizicima“, rekla je Vag.

Zamjenica predsjednice Vrhovnog suda, Vesna Jočić, navela je da sudska praksa koja evoluira podrazumijeva da nosioci pravosudnih funkcija konstantno unapređuju znanje i upotpunjavaju vještine.

„Obuke, koje se sada već sprovode u kontinuitetu, je potrebno osigurati na najvišem nivou i postići njihovu održivost u sistemu edukacije nosilaca pravosudne funkcije, kako bi bile dostupne ne samo sudijama i državnim tužiocima, već i kandidatima za te pravosudne funkcije“, dodala je Jočić.

Načelnik Službe za opšte poslove u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Branislav Popović, kazao je da je nužna konstantna borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

„Neophodan je snažan odgovor države i svih organa za sprovođenje zakona kako bi se na što bolji način uspostavio sistem za suzbijenje rodno zasnovanog nasilja, nasilja prema ženama“, rekao je Popović.

Iz Misije OEBS-a su kazali da je obuka u Budvi druga obuka na temu simulacije suđenja koju su organizovali Misija i Vrhovni sud.

„Prva je organizovana u septembru prošle godine i pružila je platformu za razmjenu najboljih praksi i iskustava, razvijajući inovativne strategije za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja“, navodi se u saopštenju.

