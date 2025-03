Optužni predlog zbog krivičnog djela zlostavljanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je optužni predlog podgoričkom Osnovnom sudu protiv okrivljenog policijskog službenika B.A. zbog krivičnog djela zlostavljanje.

Iz ODT Podgorica saopšteno je da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je 19.novembra prošle godine, u vršenju službe zlostavljao oštećenog Ž.M.

“Na način što ga je upotrebom fizičke sile natjerao da izađe iz vozila, pocijepavši mu jaknu, nakon čega mu je zadao udarac u predjelu gornje usne i tako mu nanio laku tjelesnu povredu”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS