Optužni predlog protiv nadzornika u UIKS-u zbog zlostavljanja zatvornika

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je danilovgradskom Osnovnom sudu optužni predlog protiv službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija G.Đ. zbog krivičnog djela zlostavljanje.

Kako je saopšteno iz ODT-a, G.Đ, stariji nadzornik zatvorske policije, je osuđeniku T.E., prilikom vraćanja sa kruga za šetnju u zatvorske prostorije, zadao više udaraca otvorenom šakom u predjelu glave i tijela.

“Oštećeni pri tom nije pružao nikakav otpor tokom cijelog događaja”, navodi se u saopštenju.

