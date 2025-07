Optužni predlog protiv bivšeg načelnika OB Danilovgrad

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv bivšeg načelnika Odeljenja bezbjednosti Danilovgrad M.K. zbog zlostavljanja.

Kako je saopšteno iz ODT-a, optužni predlog protiv MK podnijet je Osnovnom sudu u Podgorici.

M.K. se tereti za zlostavljanje I.Đ. u novembru 2020. godine.

