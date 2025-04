Optuženom za ubistvo Zimrite Nerde 40 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud Crne Gore preinačio je danas presudu Višeg suda u Podgorici i optuženog Dalibora Nikolića osudio na kaznu zatvora od 40 godina za ubistvo Zimrite Nerde.

Apelacioni sud, kako je saopšteno iz te institucije, danas je javno objavio presudu kojom je preinačio presudu Višeg suda u Podgorici i optuženog Nikolića oglasio krivim za krivično djelo teško ubistvo i izrekao mu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina

Navodi se da je Apelacioni sud tu odluku donio odlučivajući o žalbi Višeg državnog tužilaštva protiv prvostepene presude Višeg suda u Podgorici kojom je Nikolić oglašen krivim za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i osuđen na kaznu zatvora od 12 godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS