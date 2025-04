Optuženom za nedozvoljene polne radnje povećana kazna na deset godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud preinačio je kaznu N.M, optuženom za produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje, sa šest na deset godina zatvora, saopšteno je iz tog suda.

Navodi se da je Apelacioni sud 26. marta donio presudu kojom je odbio kao neosnovane žalbe branilaca optuženog N.M. izjavljene protiv presude Višeg suda u Bijelom Polju od 4. oktobra prošle godine.

„A uvažio žalbu Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Bijelom Polju, pa je preinačio presudu u dijelu odluke o kazni na način što je optuženog N.M. osudio na kaznu zatvora od deset godina zbog produženog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je presudom Višeg suda u Bijelom Polju optuženi N.M. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Kako se dodaje, protiv presude žalbe su izjavili VDT u Bijelom Polju i branioci optuženog.

Prema ocjeni Apelacionog suda, prvostepeni sud je, kako se navodi, na valjan način u zakonito sprovedenom postupku do izvjesnosti utvrdio sve činjenice potrebne, kako za pravilnu ocjenu postojanja krivičnog djela, tako i krivice optuženog i pravilno pravilno primijenio Krivični zakonik.

„Pa nema bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, niti pogrešne primjene materijalnog prava”, dodaje se u saopštenju.

Međutim, kako se navodi, Apelacioni sud smatra da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio otežavajuće okolnosti pod kojima je djelo izvršeno i to broj radnji koje je optuženi preduzeo prema žrtvi u dužem periodu.

Dodaje se da prvostepeni sud nije u dovoljnoj mjeri cijenio i činjenicu da je optuženi osoba iz kruga povjerenja, jer radi u školi koju žrtva pohađa, međuporodičnu vezu i poznanstvo žrtve i njene porodice od koje se očekuje da žrtvi pruži sigurnost, zaštitu i povjerenje.

“I posebno činjenicu da je djelo izvršeno u školi u kojoj djeca treba da uživaju najveći stepen fizičke, emocionalne i socijalne sigurnosti i zaštite, gdje su svi zaposleni dužni da uvažavaju ličnost djeteta i da podstiču njegov pravilan razvoj”, kaže se u saopštenju Apelacionog suda.

Oni su naveli da je iz tih razloga, a polazeći od odredbi Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja – Lanzarot konvencije, Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni i optuženog osudio na kaznu zatvora od deset godina.

„Smatrajući da presuda predstavlja onu mjeru koja je neophodno potrebna za postizanje svrhe kažnjavanja u odnosu na opštu svrhu izricanja krivičnih sankcija, odnosno da će se ovako izrečenom kaznom uticati na optuženog, ali i na druge da ubuduće ne čine krivična djela”, kaže se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su rekli da je presuda preinačenja posebno i pri činjenici da se svrha generalne prevencije ogleda u izražavanju društvene osude za krivično djelo i obaveze poštovanja zakona.

„Što ima za cilj formiranje kod građana negativnog stava prema vršenju krivičnog djela i razvijanje osjećaja za poštovanje zakona, odnosno jačanje morala i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti građana”, navodi se u saopštenju.

