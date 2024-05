Opštini Nikšić od Bilećkog jezera oko 600 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici će, retroaktivno od 1.januara ove godine, nastaviti da isplaćuje opštini Nikšić godišnju naknadu od oko 600 hiljada EUR za potopljeno zemljište Bilećkim jezerom.

To je dogovoreno na sastanku ministara energetike i rudarstva Crne Gore i Republike Srpske, Saše Mujovića i Petra Đokića, u Trebinju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, na sastanku je pokrenuta i inicijativa za korištenje vode Bilećkog jezera za vodosnabdijevanje Nikšića.

Mujović je nakon sastanka rekao da je direktan benefit današnjeg sastanka dogovor da se vrati plaćanje naknade za potopljeno zemljište.

“Bolje reći da će Opština Nikšić nastaviti da ubira naknadu po tom osnovu koja na godišnjem nivou iznosi nekih 600 hiljada EUR. To ćemo početi retroaktivo od 1. januara ove godine i taj će sistem funkcionisati i u budućnosti”, rekao je Mujović.

Iz Ministarstva energetike i rudarstava je saopšteno i da su ministry razgovarali i o mogućnostima da se vode Bilećkog jezera koriste za vodosnabdijevanje Opštine Herceg Novi, ali da će to pitanje biti konkretnije razmatrano na nekom od narednih sastanaka.

Mujović je rekao da je za Crnu Goru takođe važno da su se na današnjem sastanku dotakli i pitanja korišćenja hidro-potencijala Bilećkog jezera kroz mogućnost snabdijevanja pijaćom vodom Herceg Novog i Boke.

“To je za nas jako važno i moram da istaknem da smo naišli na široko ispruženu ruku kolega iz Republike Srpske koji su spremni da podrže tu našu ideju i da i taj gorući problem za Crnu Goru riješi na najbolji mogući način”, kazao je Mujović.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je sastanak u Trebinju rezultat angažmana Mujovića po pitanju Bilećkog jezera i da je to prvi korak u rješavanju ovog pitanja koje više decenija opterećuje dvije države.

Podsjeća se da je naknada za potopljeno zemljište isplaćivana Opštini Nikšić do 1992. godine.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Elektroprivrede Crne Gore i Elektroprivrede Republike Srpske.

