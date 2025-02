Opštini Budva skraćeno radno vrijeme zbog sjednice parlamenta

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Opštine Budva, Nikola Jovanović, skratio je danas radno vrijeme zaposlenima u toj ustanovi u cilju, kako je naveo, nesmetanog održavanja sjednice lokalnog parlamenta, i očuvanja njihove bezbjednosti.

Sjednica lokalnog parlamenta zakazana je za 15 sati, a Opština će, uključujući i rad sa strankama, raditi do 11 sati, prenosi RTV Budva.

“Ova odluka donesena je sa ciljem obezbjeđivanja nesmetanog održavanja sjednice, kao i očuvanja bezbjednosti zaposlenih”, navodi se u Odluci koju je potpisao Jovanović.

