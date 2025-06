Opština Herceg Novi donirala rendgen bolnici Meljine

Podgorica, (MINA) – Opština Herceg Novi donirala je bolnici Meljine podni rendgen (RTG) aparat vrijedan skoro 92 hiljade EUR, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Navodi se da su tim povodom bolnicu Meljine posjetile delegacije Opštine Herceg Novi na čelu sa predsjednikom Stevanom Katićem i Ministarstva zdravlja na čelu sa resornim ministrom Vojislavom Šimunom.

Katić je kazao da je rendgen aparat koji je funkcionisao u prethodnom periodu bio u takvom stanju da se više nije mogao popraviti, kao i da su pacijenti tu vrstu usluge radili u Domu zdravlja.

„Drago mi je što smo sada uspjeli da kompletiramo tu proceduru i da se ugovor o donaciji potpiše i da bolnica Meljine danas ima jedan savremen i kvalitetan rendgen na zadovoljstvo svih građana Herceg Novog i turista koji dolaze u naš grad“, naveo je Katić.

On je istakao da je Opština Herceg Novi nedavno toj bolnici osigurala i donaciju od 23 klima uređaja.

„Nastavićemo da pomažemo i završavamo sve ono što je do nas, jer smo jedna odgovorna lokalna uprava koja vodi računa, prije svega, o zdravlju građana Herceg Novog“, poručio je Katić.

On je kazao da će Opština Herceg Novi nastaviti da subvencioniše i stanarine za sve ljekare kojima to bude potrebno i sve deficitarne kadrove, kao što su do sada radili.

Šimun je istakao da donacija rendgen aparata bolnici Meljine predstavlja konkretan dokaz kako jedna dobra saradnja lokalne samouprave i centralne vlasti, u ovom slučaju Ministarstva zdravlja, može da doprinese poboljšanju kvaliteta života građana.

Opšta bolnica Meljine, kako je naglasio, izuzetno je važna za zdravstveni sistem Crne Gore, a posebno za regiju Boke kotorske.

„I kao takva u fokusu je države, Ministarstva zdravlja, lokalne samouprave, ali i samih građana“, dodao je Šimun.

Ta ustanova, kako je rekao, danas broji oko 130 zaposlenih, od čega je 80 medicinskog osoblja.

„Od skoro su svima njima riješene egzistencijalne dileme, te su prevedeni na zaposlenje na neodređeno, što smatram da je od izuzetne važnosti za planiranje njihove budućnosti u ovom gradu i u okviru ove ustanove“, naveo je Šimun.

On je istakao da Ministarstvo zdravlja takođe podržava napore menadžmenta Kliničko bolničkog centra Kotor i Opšte bolnice Meljine da se unaprijedi ponuda zdravstvenih usluga u ovoj bolnici.

Šimun je najavio da će građani Herceg Novog u okviru Opšte bolnice Meljine imati specijalističke usluge iz oblasti oftalmologije, otorinolaringologije i psihijatrije.

„Da se brinemo o kadru i da težimo jačanju kapaciteta ove ustanove govori i činjenica da smo raspisali određen broj specijalizacija, čak osam ove godine, i jednu užu specijalizaciju“, naveo je Šimun.

On je kazao da u okviru kreditnog aranžmana, za koji očekuje da će biti realizovan do kraja godine, planiraju oko 800 hiljada EUR ulaganja u opremu od čega je najznačajnije ulaganje u novi skener.

Šimun je ukazao da Opština Herceg Novi finansira i novi projekat – Studiju izvodljivosti za novu Bolnicu u Meljinama.

„Ovakav kvalitetan medicinski kadar koji je istrajao u periodu neizvjesnosti i nesebično je sebe davao za zdravstveni sistem i za naše građane zaslužuje bolje uslove rada, bolji objekat, jednu širu paletu pružanja zdravstvenih usluga“, naveo je Šimun.

On je rekao da očekuje da će u saradnji sa Opštinom kvalitetno ispratiti taj projekat.

„Nadam se da ćemo u doglednom periodu krenuti u gradnju nove bolnice za građane Herceg Novog,“ dodao je Šimun.

Direktor KBC Kotor Davor Kumburović zahvalio je na podršci koju Opština i Ministarstvo zdravlja pružaju bolnici Meljine.

On je podsjetio da je bolnica Meljine uvedena u sistem javnog zdravstva 1. marta 2023. godine, kao organizacioni dio bolnice Kotor, čime je osiguran njen dalji rad, i ukazao da se napori za podizanje nivoa zdravstvene usluge i dalje nastavljaju.

„Moram da pomenem period kada nije bilo dovoljno razumijevanja i povjerenja, te kada je toliko porodica bilo na rubu egzistencije“, naveo je Kumburović.

On je rekao da mu je drago da su tada napravili značajan korak i da je bolnica Meljine postala dio javnog zdravstva.

„Moram da budem ponosan i na KBC Kotor, koji je sve to vrijeme bio glavni oslonac razvijanju i revitalizaciji bolnice Meljine u svakom smislu, a prije svega mislim na ljudstvo“, naveo je Kumburović.

On je kazao da su sve to vrijeme ljekari KBC Kotor u svakom momentu bili prisutni u toj bolnici, dežurali i bili u pripravnosti.

„Sada imamo jednu bolnicu koju smo razvili u svim aspektima, prije svega, govorimo o ljudstvu, ljekarima i svemu onome što je Ministarstvo zdravlja za kratak period uradilo“, rekao je Kumburović.

