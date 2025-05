Opština Bar uvećala nagrade za nosioce diplome Luča

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević donio je odluku o izmjeni Pravilnika o nagrađivanju učenika, sa fokusom na uvećanje novčanih iznosa namijenjenih nosiocima diplome Luča.

Kako je saopšteno iz Opštine Bar, Raičević je tu odluku donio imajući u vidu važnost činjenice da znanje, trud i posvećenost mladih predstavljaju najvrijedniji resurs zajednice.

“Izmjenama Pravilnika predviđeno je povećanje novčanih nagrada u svim kategorijama, pa će tako učenici srednjih škola koji su tokom cjelokupnog školovanja imali odličan uspjeh i primjereno vladanje iz svih nastavnih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, umjesto dosadašnjih 130 EUR, od sada primati nagradu u iznosu od 200 EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će za učenike srednjih škola, koji su tokom školovanja imali odličan opšti uspjeh i primjereno vladanje u osnovnoj i srednjoj školi, nagrada iznositi 150 EUR, umjesto dosadašnjih 100.

Iz Opštine Bar su rekli da će učenici osnovnih škola koji su postigli odličan uspjeh tokom svih razreda biti nagrađeni sa 100 EUR, umjesto prethodnih 80.

“Opština Bar dodjeljuje i nagrade za dobitnike državnih i međunarodnih takmičenja iz nadležnosti Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje u iznosu od 300 EUR za prvo, 200 EUR za drugo i 100 EUR za treće osvojeno mjesto”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uvećanje izdvajanja u skladu sa kontinuiranim nastojanjima Opštine Bar da poveća ulaganja u obrazovanje kroz stimulisanje i nagrađivanje onih koji u kontinuitetu postižu najbolje rezultate.

Iz Opštine Bar su podsjetili da su u prethodnoj godini značajno povećane i stipendije za najbolje studente za čak 150 odsto u odnosu na raniji iznos, čime je ukupno izdvajanje lokalnog budžeta povećano sa 100 hiljada na 250 hiljada EUR.

Oni su rekli da lokalna uprava, takođe, izdvaja značajna sredstva za učenike osnovnih škola u vidu subvencija za neformalno obrazovanje, školski obrok i pribore, kao i članarinu u sportskim klubovima.

Za te namjene, kako su naveli, iz lokalnog budžeta je ove godine opredijeljeno 180 hiljada EUR.

“Kroz zaokružen sistem podrške i nagrađivanja, Opština Bar nastoji da kreira podsticajno okruženje za obrazovanje i razvoj mladih u kojem se trud, zalaganje i uspjeh prepoznaju i nagrađuju, čvrsto vjerujući da ulaganje u znanje i mlade ljude predstavlja ulaganje u perspektivu našeg Bara”, ističe se u saopštenju.

