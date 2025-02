Opozicija priprema sporazum za nastavak dijaloga, ponuđeni neprihvatljiv

Podgorica, (MINA) – Sporazum za prevazilaženje političke krize koji je predložila vlast ne donosi nikakve nove elemente u odnosu na ranije iznijete stavove, što znači da njihova namjera nije dijalog i kompromis već uslovljavanje, saopšteno je iz parlamentarne opozicije.

“S obzirom na to da smo već jasno definisali svoj politički i institucionalni odnos prema tim pitanjima, ovaj prijedlog smatramo neprihvatljivim”, poručili su iz opozicije.

Oni su kazali da, imajući u vidu posvećenost pronalaženju rješenja za izlazak iz aktuelne političko-institucionalne krize, rade na izradi sopstvenog Sporazuma.

Kako su najavili iz opozicije, suštinske odrednice tog predloga predstaviće ambasadorima Kvinte i Delegaciji Evropske unije u Podgorici na sastanku zakazanom za sjutra.

“Spremni smo da isti predstavimo i parlamentarnoj većini na nastavku sjednice Kolegijuma, koju predlažemo da održimo tokom naredne sedmice”, navodi se u saopštenju parlamentarne opozicije.

