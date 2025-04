Opozicija inicirala kontrolno saslušanje Markovića i Šćepanovića

Podgorica, (MINA) – Poslanici opozicionih partija uputili su skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu zahtjev za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića i vršioca dužnosti direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.

Opozicija traži salušanje Markovića i Šćepanovića povodom postupanja državnih organa u slučaju pokušaja ubistva za koje se sumnjiči član obezbjeđenja predsjednika Skupštine Andrije Mandića.

Zahtjev su predsjedniku Odbora Miodragu Lakoviću podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista Danijel Živković i Nikola Janović, Građanskog pokreta URA Filip Adžić i poslanik Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Nikola Zirojević.

Poslanici su, u obrazloženju zahtjeva, naveli da je potrebno utvrditi činjenice i okolnosti u vezi sa pokušajem teškog ubistva, kako je konkretno djelo kvalifikovalo Više državno tužilaštvo.

„Te utvrdi da li je došlo do eventualnog pokušaja prikrivanja dokaza ili uklanjanja tragova krivičnog djela, sa ciljem da se na nezakonit način osumnjičenom olakša pozicija u predstojećem krivičnom postupku“, dodaje se u zahtjevu.

Ističe se da je to saslušanje od ključnog značaja za očuvanje povjerenja građana u institucije sistema i za jačanje vladavine prava u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS