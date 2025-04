Podgorica, (MINA) – U Kliničkom Centru Crne Gore (KCCG) nema listi čekanja za verifikovane onkološke pacijente i oni se odmah zbrinjavaju, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su, povodom informacija koje su iznešene prilikom skupštinskog zasijedanja, a koje se odnose na hirurško zbrinjavanje onkoloških pacijenata, kazali da onkološki pacijenti hiruršku proceduru obave u roku do 30 dana.

Iz KCCG su poručili da se sa posebnim pijetetom odnose prema potrebama onkoloških pacijenata.

„Ponosni smo na činjenicu da, jedino naša ustanova u regionu i šire, nema listu čekanja za radioterapiju (terapija zračenjem) i hemioterapiju (primjena citostatika). Za scintigrafiju skeleta pacijenti čekaju do mjesec dana, dok za operativni zahvat čekaju od 15 do 30 dana“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su naglasili da za sve verifikovane onkološke pacijente nema listi čekanja jer ih odmah zbrinjavaju.

„Kod pojedinih pacijenata termin hirurškog zbrinjavanja može zavisiti od dijagnostičke procedure, koje zbog svoje specifičnosti, zahtijevaju izvjesno vrijeme. No, i u ovim slučajevima se zbrinjavaju u roku do 30 dana“, dodaje se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da su ponosni na saradnju njihovih organizacionih jedinica i Instituta za onkologiju, budući da se onkološki pacijenti zbrinjavaju multidisciplinarno.

„Upravo je njihov rad doprinio da najvulnerabilniji pacijenti dobijaju zdravstvene usluge u veoma kratkom roku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Centru za radiološku dijagnostiku ustanovljen protokol za onkološke pacijente i pacijente koji imaju predlog za snimanje po prioritetu.

„Čime smo im obezbijedili neophodan MSCT pregled u terminu koji je u skladu sa kontrolnim pregledom onkologa ili drugog specijaliste“, rekli su iz KCCG.

Kako su naveli, onkološki i prioritetni pacijenti predaju medicinsku dokumentaciju u Centru za radiološku dijagnostiku, gdje im se, nakon uvida u dokumentaciju, dodjeljuje pravovremeni termin.

„Takođe se od 11. novembra prošle godine u KCCG primjenjuje novi način zakazivanja NMR pregleda tako da po novim protokolima Konzilijum radiologa zakazuje pacijentu snimanje odmah i izdaje uput“, dodaje se u saopštenju KCCG.

Prema njhovim riječima, na taj način su, ne samo pojednostavili procedure zakazivanja NMR pregleda, već i ubrzali dobijanje terimina za onkološke i prioritetne pacijente.

„Dakle, ukoliko Konzilijum procijeni da je snimanje prioritetno, a u KCCG nema termina, daje mišljenje na osnovu kojeg pacijent može odmah da zakaže pregled u privatno-zdravstvenoj ustanovi sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima potpisan ugovor bez potrebe da ide kod izabranog ljekara za novi uput“, pojasnili su iz KCCG.

