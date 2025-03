Omogućiti punu integraciju osoba sa Daunovim sindromom

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije nastaviće sa pružanjem podrške u osiguravanju ravnomjernog pristupa uslugama i resursima, kako bi se omogućio dostojanstven život i puna integracija osoba sa Daunovim sindromom, saopštili su iz tog resora.

Oni su, povodom 21. marta – Svjetskog dana osoba sa Daunovim sindromom, kazali da taj dan ima za cilj podizanje svijesti o važnosti inkluzije, razumijevanja i poštovanja prava tih osoba, kao i o njihovim potrebama i potencijalima.

„Svaka osoba, bez obzira na svoje izazove, ima pravo na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i punu participaciju u društvu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo kontinuirano radi na unapređenju uslova za život osoba sa smetnjama u razvoju, uključujući osobe sa Daunovim sindromom, kroz različite programe i inicijative.

„Naša posvećenost jačanju sistema socijalne zaštite i pružanju podrške porodicama je ključna za njihovu punu integraciju u društvo“, dodaje se u saopštenju.

Resorni ministar Damir Gutić rekao je da je Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom prilika da svi zajedno podstaknu izgradnju društva jednakih mogućnosti, gdje će svaka osoba, bez obzira na poteškoće, imati priliku za razvoj i ostvarenje svog punog potencijala.

Gutić je kazao da će Ministarstvo predano radi na implementaciji politika koje omogućavaju veću socijalnu inkluziju i kvalitetniji život za sve osobe sa Daunovim sindromom.

„Ministarstvo će nastaviti sa pružanjem podrške u osiguravanju ravnomjernog pristupa uslugama i resursima, kako bi se omogućio dostojanstven život i puna integracija osoba sa Daunovim sindromom“, kaže se u saopštenju.

