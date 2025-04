Ombudsman: Sloboda novinara u Crnoj Gori i dalje na krhkim temeljima

Podgorica, (MINA) – Prijetnja novinarki Jeleni Jovanović nova je opomena da je sloboda novinara u Crnoj Gori i dalje na krhkim temeljima i da se sistemski mora unapređivati i štititi, saopšteno je iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Oni su kazali da se, poslije mnogo reagovanja i poziva na zaštitu medija i novinara, Crna Gora suočava sa još jednim pokušajem gušenja javne riječi.

“Prema medijskim navodima, novinarka se našla na meti ozbiljnih prijetnji samo zbog toga što je prenijela navode iz policijskih izvora, a što jeste jedan od načina objektivnog informisanja javnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz institucije Ombudsmana naveli su da, kada je takva situacija, a izostane demant ili argumentovani kontranavod, ostaje jeziva stvarnost da je tako ozbiljan i visokorizičan posao jedini razlog nasilnog pokušaja da se obeshrabri i demotiviše svaki nosilac javne riječi koji se odvaži da piše i objavljuje informacije od javnog značaja.

“Pozicija istraživačkih novinara/ki, nikada nije lagodna i laka, ali u zemlji u kojoj se i dalje bilježi značajan broj prijetnji i raznih drugih vrsti pritisaka na pripadnike/ce medijske profesije, to njihov položaj dodatno čini teškim i izazovnim”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da zbog toga slučaj Jovanović nije samo pitanje zaštite profesije, već i pitanje odgovora na svaki vid nasilja.

“Pogotovo onda kada ono ugrožava ljude, društvo, državu i javni interes”, navodi se u saopštenju.

