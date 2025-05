Ombudsman preporučio MUP-u da izmijeni amblem na uniformi policije

Podgorica, (MINA) – Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda preporučila je Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da izmijeni amblem na uniformi Specijalne jedinice policije u skladu sa građanskim i sekularnim karakterom Crne Gore, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Kako su naveli, utvrđeno je da je MUP, isticanjem amblema kapele na Lovćenu na uniformi Specijalne jedinice policije na ovogodišnjem takmičenju Dubai Swat Challenge, narušio načelo zabrane diskriminacije.

Iz HRA su pozdravili mišljenje Ombudsmana kojim je prihvaćena pritužba te nevladine organizacije (NVO).

Navodi se da je Ombudsman preporučio MUP-u da „kao organ nadležan da propisuje izgled i sadržaj amblema, uključujući ambleme užih organizacionih jedinica, preduzme mjere i radnje na izmjeni amblema – logotipa na uniformi Specijalne jedinice policije, i to na način kojim će se poštovati načelo nediskriminacije i jednakosti, kao i građanski i sekularni karakter države “.

“Ministarstvo je dužno da, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja, dostavi izvještaj о mjerama i radnjama preduzetim radi izvršenja preporuke”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ombudsman utvrdio da se na zvaničnom sajtu UAE SWAT Challenge nalazio naziv jedinice sa fotografijom logotipa na kojem je kapela na Lovćenu.

Iz HRA su kazali da je Ombudsman utvrdio da je crnogorska specijalna jedinica i prošle godine učestvovala na istom takmičenju, ali da je logo tada bio državni grb – dvoglavi orao.

Utvrđeno je, kako su rekli iz te NVO, da se Uprava policije izjasnila da je amblem Specijalne jedinice policije od 1998. do 2015. godine sadržao kapelu na Lovćenu.

Oni su naveli da je Ombudsman objasnio da je do diskriminacije došlo zbog isticanja objekta jedne vjerske zajednice na policijskoj uniformi države koja je Ustavom uređena kao građanska i sekularna.

“Odnosno u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države, i čijim je Zakonom o unutrašnjim poslovima propisano da se vršenje policijskih poslova zasniva na načelima profesionalizma, nepristrasnosti, nediskriminacije”, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su ukazali i na, kako su naveli, zabrinjavajuće grube i svađalačke političke reakcije MUP-a prema svima koji se usude da im upute bilo kakvu kritiku.

“Tako je u izjašnjenju Uprave policije na našu pritužbu, MUP optužio HRA za „manipulativni pokušaj politizacije Uprave policije i njenih službenika, i pokušaj njihovog uvlačenja u aktuelne teme koje se odnose na vjerska i nacionalna pitanja“”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su poručili da odbacuju neutemeljene tvrdnje da isticanje činjenica i ukazivanje na diskriminaciju može da predstavlja bilo kakvu manipulaciju.

“Naprotiv, isključivo su MUP i Uprava policije odgovorni za propust s amblemom Specijalne jedinice policije, i ni do danas nijesu objasnili kako je i zašto do njega došlo i ko je za to odgovoran”, kaže se u saopštenju.

U HRA smatraju da je dužnost odgovornih predstavnika državnih organa u demokratskoj državi da ukažu elementarno poštovanje, ako ne i zahvalnost, kako NVO, tako i svima ostalima koji utemeljeno ukažu na kršenje zakona i ustavnih načela u opštem interesu.

“Svima nama bi trebalo da je cilj isti – zaštita pravnog poretka utemeljenog u ljudskim pravima”, rekli su iz HRA.

Iz te NVO su pozvali sve građane i druge stanovnike Crne Gore da uporno nadziru postupanje državnih organa i da se obraćaju i Ombudsmanu i drugim državnim organima koji su nadležni da ljudska prava štite.

“Nadamo se da ćemo uskoro doživjeti da čelnici državnih institucija utemeljeno ukazivanje na kršenje zakona prihvataju svjesni odgovornosti javne funkcije i obaveze poštovanja pravnog poretka Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS