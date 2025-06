Ombudsman: KCCG odgovoran za curenje zaštićenih podataka Raičković

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) odgovoran je za curenje zaštićenih podataka iz zdravstvenog kartona novinarke Pobjede Ane Raičković, utvrdila je Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Ombudsman).

U odgovoru Ombudsmana na pritužbu Sindikata medija Crne Gore (SMCG) navodi se da je u postupku utvrđeno da je sporna dokumentacija poslata sa računara doktorke koja je na bolovanju, piše Safejournlist.

Podsjeća se da je branilac optuženih za nasilničko ponašanje nad Raičković i članovima njene porodice, Danilo Mićović, pokušao da medicinsku dokumentaciju Raičković uvrsti kao dokaz na ročištu održanom 28. marta.

Nakon toga, KCCG je, po zahtjevu SMCG, utvrdio da je došlo do povrede prava Raičković, dok je podgoričko Osnovno državno tužilaštvo formiralo predmet po službenoj dužnosti kako bi ispitao ko je Mićoviću dostavio zaštićene podatke.

U odgovoru Ombudsmana navodi se da je utvrđeno da je predmetni izvještaj štampan kroz informacioni sistem Heliant sa naloga doktorke Marine Đaletić 29. maja prošle godine koja je obavila taj ljekaski pregled, zatim sa naloga doktorke Veselinke Đurišić 26. marta.

Dodaje se da je KCCG zatražio izjašnjenje od direktora Instituta za bolesti djece, gdje je Đurišić zaposlena, o tome zašto je sa njenog računara štampan izvještaj.

Ombudsman je naveo da se Đurišić za vrijeme štampanja izvještaja nalazila na bolovanju i da je ona kazala da nikoga nije ovlastila da može da koristi njenu šifru u odsustvu.

Iz KCCG-a su Ombudsmanu kazali da kroz informacioni sistem nije moguće provjeriti sa koje IP adrese računara se štampa neki izvještaj, pa da nije moguće utvrdititi ko ga je štampao.

Zaštitnik je podsjetio da lični podaci koji se odnose na pacijente pripadaju njegovom ili njenom privatnom životu, a da čuvanje ili otkrivanje takvih podataka nužno ulazi u podrčuje primjene člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Zaštitnik je ocijenio da otkrivanje izvještaja ljekara specijaliste, koji sadrži vrlo osjetljive i lične podatke, predstavlja miješanje u pravo pacijentkinje na poštovanje privatnog života.

Ombudsman je konstatovao da KCCG mora osigurati da su posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na zdravstveno stanje, na odgovarajući način zaštićeni od neovlašćenog pristupa, objavljivanja i zloupotrebe.

“Zaštitnik ne može a da ne zaključi da je u relevantnom trenutku KCCG propustio svoju pozivitnu obavezu prema članu 8 stav 1 Konvencije da osigura poštovanje privatnog života podnositeljke pritužbe”, navodi se u odgovoru.

Ombudsman je zaključio da objavljivanje podataka predstavlja povredu prava privatnosti jer nijesu postojali djelotvorni i efikasni mehanizmi da do takve sitaucije ne dođe.

“KCCG nije izvršio svoju zakonsku obavezu čuvanja tajnosti podataka i zaštite privatnosti podnositeljke, što je za posljedicu imalo odavanje podataka trećim licima”, dodao je Zaštitnik.

Prema mišljenju Zaštitnika, nesporno je da podaci iz privatnog života Raičković vode porijeklo iz baze podataka KCCG-a, kao rukovodioca zbirke ličnih podataka.

Zaštitnik je u preporukama KCCG-u naveo da ta zdravstvena ustanova treba da utvrdi sve okolnosti u vezi neovlašćenog pristupa i objavljivanja ljekarskog izvještaja i da, ukoliko ima osnova, pokrene postupke za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

KCCG-u je preporučeno da primijeni stroge kontrole pristupa zbirkama ličnih podataka i da unaprijedi tehničke mjere zaštite podataka – uključujući korišćenje višefaktorske autentifikacije, enkripciju podataka i redovno ažuriranje sigurnosnih protokola.

Ombudsman je preporučio i da KCCG organizuje obuke za zaposlene o pravilima zaštite podataka i prepoznavanju potencijalnih prijetnji, kako bi se smanjila mogućnost sličnih incidenata u budućnosti.

