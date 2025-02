Ombudsman da ispita izbor obilježja na uniformama Specijalne jedinice policije

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) podnijela je danas pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore zbog izbora amblema na uniformi Specijalne policijske jedinice, koji sadrži prikaz crkve-kapele na Lovćenu.

Iz HRA su kazali da u sekularnoj, građanskoj državi, vjerski objekti ne bi trebalo da se koriste kao obilježje na uniformama državnih organa, koji obavljaju javnu službu u ime svih građanki i građana, bez obzira na njihovu vjeroispovijest ili političko uvjerenje.

“Nadamo se da će mišljenje i preporuke Zaštitnika poslužiti kao osnov za ukidanje ove i svih sličnih diskriminatornih praksi u radu državnih organa”, naveli su iz te nevladine organizacije u saopštenju.

