Olivera Injac gradonačelnica Podgorice

Podgorica, (MINA) – Funkcionerka Pokreta Evropa sad (PES) Olivera Injac izabrana je danas za gradonačelnicu Podgorice.

Za izbor Injac glasala su 34 odbornika Skupštine opštine Podgorica, a 12 je bilo protiv.

Za zamjenike gradonačelnika biće imenovani funkcioneri Građanskog pokreta URA i Demokratske Crne Gore, Luka Rakčević i Danilo Šaranović.

Prethodno je za predsjednicu Skupštine Glavnog grada izabrana Jelena Borovinić Bojović.

Injac je istakla da je dužnost gradonačelnice nešto što ima poseban vid odgovornosti prema svim građanima i potrebama razvoja Podgorice.

„Vjerujem da ćemo svi zajedno raditi u interesu građana Podgorice, ali i Crne Gore u cjelini“, rekla je Injac.

Ona je bila ministarka odbrane u 42. Vladi.

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je da Injac ima obrazovanje i kvalitet da bude nova gradonačelnica Podgorice.

„Siguran sam da ima sve moralne preduslove i integritet da pokriva najznačajniju funkciju u Glavnom gradu“, rekao je Milatović.

Odbornik Demokratske partije socijalista Andrija Klikovac kazao je da bi do 2020. godine mogli da glasaju za Injac.

„Nakon 2020. godine ona je postala jedan od apostola Vlade Zdravka Krivokapića i tu su nastali njeni problemi, jer je ona jedan od šest apostola koji su trenutno predmet izviđaja tužilaštva“, rekao je Klikovac.

Rakčević je kazao da prvi put u istoriji Glavni grad ima ženu za gradonačelnia i predsjednika Skupštine.

On je naveo da želi da ohrabi kolege iz opozicije da budu proaktivni i da predlažu konstruktivne inicijative.

Šaranović je rekao da će odbornički klub Demokrata dati maksimalan doprinos da se smanje političe distance između svih političkih subjekata.

„Smatram da je to potrebna političko sazrijevanja“, kazao je Šaranović.

