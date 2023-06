Ojačati strateško partnerstvo Crne Gore i SAD-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da želi strateško partnerstvo Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), navodeći da će posjeta Vašingtonu dodatno osnažiti ukupne odnose dvije države.

On je primio ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Ranke.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, teme razgovora bile su bilateralni odnosi dvije države, partnerstvo u okviru NATO alijanse, kao i poziv državnog sekretara SAD-a Entonija Blinkena Milatoviću da posjeti Vašington.

„Moja želja je strateško partnerstvo Crne Gore i SAD-a i radujem se posjeti Americi koja će dodatno osnažiti naše ukupne odnose, koji su na visokom nivou“, kazao je Milatović.

On je naglasio da su prioriteti države u narednom periodu jačanje aktivne i kredibilne uloge u Alijansi, ubrzanje evropskih integracija i snaženje odnosa sa susjedima.

„Vjerujem da nam je u tom kontekstu pomoć SAD-a važna, posebno kada govorimo o podršci javnosti našim NATO obavezama, jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i daljem razvoju ekonomskog dijaloga kao važne platforme između naših država“, saopštio je Milatović.

Rajnke je kazala da će Crna Gora kao i do sada imati snažnu podršku SAD-a.

„Drago mi je da dijelimo viziju daljeg unaprjeđenja strateškog partnerstva Crne Gore i SAD. Pred vama su brojni izazovi i SAD će nastaviti da podržava Crnu Goru na putu reformi i ostvarenja vaših evroatlantskih ciljeva“, kazala je Rajnke.

Milatović je poručio da nakon izbora očekuje nastavak dijaloga sa predstavnicima političkih subjekata, neophodnog za parlamentarnu podršku postavljenjima u pravosuđu, čime bi se omogućilo puno funkcionisanje pravnog sistema i ubrzao proces evropskih integracija države.

