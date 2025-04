OIK: Demokrate u Herceg Novom osvojile 12 mandata, Novska lista deset

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora osvojila je 4.067 glasova, odnosno 12 mandata na lokalnim izborima u Herceg Novom, a Novska lista 3.320 glasova, odnosno deset mandata, pokazuju privremeni rezultati Opštinske izborne komisije (OIK).

Prema privremenim rezultatima, Demokratska partija socijalista osvojila je 1.972 glasa, odnosno pet mandata, a koalicija Za budućnost Herceg Novog i Boke 1.661 glas i takođe pet mandata.

Građanski pokret „Idemoo“ osvojio je 595 glasova, odnosno jedan mandat.

Po jedan mandat imaju i Građanski pokret URA, koji je dobio 464 glasa i Evropski savez sa 438 osvojenih glasova.

Ispod cenzusa u Herceg Novom ostali su Socijalistička narodna partija sa 267 glasova i Bokeški forum koji je osvojio 154 glasa.

Na izborima u Herceg Novom glasao je 13.191 birač, od 25.603, koliko ih je upisano u birački spisak.

