Ograničeno zapošljavanje tokom izborne kampanje

Podgorica, (MINA) – Zapošljavanje na određeno vrijeme zabranjeno je tokom izborne kampanje, osim ukoliko je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su objasnili da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje zabrane, ograničenja i obaveze izvještavanja u cilju transparentnosti upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji.

Kako su naveli, Zakonom je propisano ograničenje zapošljavanja na određeno vrijeme od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

“Sa izuzetkom da je to moguće isključivo radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa, na osnovu odluke nadležnog tijela ovih subjekata i samo ukoliko je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta”, dodali su iz ASK-a.

Oni su ukazali da se sve odluke o zapošljavanju i angažovanju osoba zaključene u toku izborne kampanje, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju Agenciji u roku od tri dana od donošenja odluke.

Iz ASK-a su objasnili da Zakonom nije propisana zabrana zapošljavanja za popunu slobodnih radnih mjesta predviđenih važećim pravilnikom o sistematizaciji, kako na određeno, tako i neodređeno vrijeme.

“Propisana ograničenja i obaveze dostavljanja odluka o zapošljavanju i angažovanju osoba zaključenih u toku izborne kampanje ne odnose se na privredna društva u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvu lokalne samouprave”, pojašnjava se u saopštenju.

Navodi se da, za sve dodatne informacije, obveznici Zakona mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020407706 i na email [email protected]

“Agencija ohrabruje građane da joj se obrate u slučaju uočenih nepravilnosti i mogućih zloupotreba javnih resursa u izbornoj kampanji”, dodaje se u saopštenju.

Iz Agencije su kazali da je pregled zapošljavanja u toku kampanje za parlamentarne izbore raspisane za 11. jun dostupan na linku https://www.antikorupcija.me/me/analitika/jres/zaposljavanje/.

