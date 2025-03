Ograničava se maksimalna cijena ljekova na recept

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parlament usvojio je danas dopune Zakona o ljekovima kojim će biti utvrđeni kriterijumi za formiranje maksimalnih cijena ljekova koji se izdaju na recept, a ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Poslanici Pokreta Evropa sad (PES), koji je predložio navedene dopune, Dragana Vučević i Dane Marković, naveli su u zajedničkom saopštenju da je riječ o još jednom zakonskom rješenju koje će učiniti da se poboljšaju životni uslovi građana Crne Gore.

“Ovim zakonskim rješenjem će se utvrditi kriterijumi za formiranje maksimalnih cijena čiji je režim izdavanja na recept, a ne nalaze se na Listi ljekova odnosno ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja”, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da zdravlje i život ne smiju zavisiti od ekonomskog statusa.

Vučević i Marković su podsjetili da se, prema dosadašnjem zakonskom rješenju, cijene ljekova koji se propisuju na recept, ali nijesu na Listi ljekova, podrazumijevalo da se njihova cijena formira na tržištu i u praksi bude značajno veća nego u zemljama regiona.

Kako su naveli, na taj način su građani Crne Gore, u momentu kada su zbog zdravstvenog stanja najranjiviji, dovođeni u finansijski težak položaj, a liječenje u praksi im je bilo teže dostupno.

“Koliko je ovo rješenje značajno za svakog građanina naše zemlje, pokazuje i činjenica da je predlog Kluba poslanika “Evropa sad” kojim se ograničava maksimalna cijena ljekova koji se izdaju na recept, a čiju cijenu plaćaju građani, dobio široku podršku na današnjem glasanju u Skupštini”, naveli su Vučević i Marković.

Oni su rekli da novo zakonsko rješenje neće uticati na rad privatnih apoteka s obzirom na to da njihovo poslovanje zavisi od više faktora, kao i zbog činjenice da imaju pravo na obračunavanje trgovačke marže u iznosu od 18 odsto za ljekove.

Vučević i Marković su istakli da nakon definisanja maksimalnih cijena u apotekama u prometu ne smije biti lijek po cijeni većoj od maksimalno utvrđene.

“To će biti još jedan doprinos PES-a na poboljšanje standarda građana Crne Gore i potvrda nastavka rada naše partije i ove Vlade u korist svih građana i poboljšanja zdravstvenog sistema naše zemlje koja nezadrživim koracima ide ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

