Oglasi za nove vojnike po ugovoru tokom marta

Podgorica, (MINA) – Januarske plate za pripadnike Vojske Crne Gore (VCG) značajno su povećane, a nova zapošljavanja građani mogu očekivati tokom marta, kada bi trebalo da budu raspisani oglasi za vojnike po ugovoru, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je uvećanje zarada dio kontinuiranog jačanja ljudskih resursa i unaprijeđenja uslova rada u sektoru odbrane, a sve sa ciljem poboljšanja materijalnog statusa vojnika, oficira i podoficira, čime se želi osigurati njihova bolja motivacija i posvećenost u obavljanju svojih dužnosti.

“Ministarstvo odbrane očekuje da će povećanjem zarada dodatno povećati konkurentnost u privlačenju i zadržavanju talentovanih pojedinaca u vojnim redovima”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva odbrane su podsjetili da je od prvog januara stupilo na snagu povećanje zarada za pripadnike VCG i da su vojnici po ugovoru primili oko 160 EUR veću zaradu.

“Podoficirima je plata uvećana za oko 150 EUR, oficirima oko 125 EUR, civilnim licima u službi u Vojsci oko 110 EUR”, pojasnili su iz Ministarstva odbrane.

Kako su dodali, ljekarima u VCG prosječno je uvećana zarada za oko 200 EUR, dok je medicinskom kadru sa srednjom školskom spremom uvećana zarada za oko 160 EUR.

“Pored uvećanja zarada, pripadnici VCG imaju benificirani radni staž, te je vojnički poziv sve konkurentniji na tržištu rada”, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Oni su poručili da će nastaviti da rade na unapređenju uslova rada i života svih svojih pripadnika, uz podršku i razumevanje Vlade Crne Gore.

“U narednom periodu planiraju se i dodatni programi obuke i profesionalnog usavršavanja, koji će omogućiti vojnicima da unaprijede svoje vještine i znanja”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS