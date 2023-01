OEBS spreman da prati predsjedničke izbore u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) spremna je da isprati predsjedničke izbore u Crnoj Gori koji su zakazani za 19. mart, saopštili su predstavnici Misije ODIHR-a u razgovoru sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

Đurović se danas, povodom predstojećih predsjedničkih izbora, sastala sa predstavnicima Misije ODIHR-a za procjene potreba, Goranom Petrovim i Ksenijom Dašutinom.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Đurović je informisala sagovornike o procesu izbora sudija Ustavnog suda i podsjetila da se radi o šestom pozivu od 2018. godine.

„U tom smislu, istakla je da očekuje da ovog puta bude izabrano svih četvoro sudija i izrazila nadu da će se ovaj postupak uspješno završiti“, kaže se u saopštenju.

Đurović je podsjetila i da su raspisani redovni izbori za predsjednika Crne Gore, koji se održavaju na svakih pet godina, i ukazala da je neophodna dodatna posvećenost svih političkih subjekata u kompletiranju Ustavnog suda kako bi se izborni postupak odvijao neometano.

Ona je, govoreći o važnosti završetka procesa izborne reforme, naglasila da se ovaj trenutak nameće i kao šansa za postizanje političkog dogovora oko seta izbornog zakonodavstva.

Petrov je istakao da je cilj njihove posjete da procijene trenutnu političku situaciju i da, u saglasnosti sa državnim funkcionerima i političkim akterima, odluče da li je potrebno prisustvo posmatračke Misije ODIHR-a tokom održavanja predstojećih predsjedničkih izbora.

„On je naglasio da je bilo 16 posmatračkih misija OEBS-a u Crnoj Gori od 1997. godine, te istakao da postoji spremnost ove organizacije da isprate i predsjedničke izbore koji su zakazani za 19. mart“, navodi se u saopštenju Skupštine.

Đurović je, na inetersovanje Dašutine o zastupljenosti žena u političkim strukturama, državnim institucijama i Skupštini Crne Gore, objasnila da je ono regulisano Zakonom o izboru odbornika i poslanika koji propisuje da mora biti najmanje 30 odsto žena na izbornim listama.

Ona je kazala da se radi na povećanju učešća žena na 40 odsto, što je inicijativa Ženskog kluba Skupštine.

