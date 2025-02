Odžić novi predsjednik SO Budva

Podgorica, (MINA) – Funkcioner Evropskog saveza Petar Odžić izabran je za predsjednika Skupštine opštine (SO) Budva.

Izbor Odžića podržalo je 19 odbornika, dva su bila protiv, a sjednicu lokalnog parlamenta, uoči glasanja, napustili su odbornici koalicije „Za budućnost Budve“.

Odžića su za predsjednika Skupštine opštine predložili lista Budva naš grad, Evropski savez i Građanski pokret URA.

Odžić je za obavljanje te funkcije dobio podršku i Demokratske partije socijalista.

On je, nakon što je položio zakletvu, kazao da se tokom sjednice čuo bezbroj manipulacija i laži, gdje se srpski narod plašio njegovim imenom i partijom kojoj pripada.

“Mislim da sam dokazao u prethodnim godinama da Srbi nema potrebe da se plaše mene i moje partije. Trudiću se da ispunim očekivanja svih, bez obzira na naciju, vjeru, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost”, rekao je Odžić.

On je istakao da u Budvi ima mjesta za sve.

“Zajednički treba da ovako posvađeni narod istinski pomirimo, ali ne kao što to radi Andrija Mandić, koji svađa i ne dozvoljava da brat sa bratom priča, dijeli ljude po vjerskoj, nacionalnoj političkoj i svakoj drugoj osnovi”, naveo je Odžić.

On je rekao da građani ne treba da nasijedaju na podvale.

“Ne smijemo biti podijeljeni. Budva je u prethodnih godinu doživjela potpuni sunovrati, to moramo promijeniti. Moramo se baviti relanim pitanjima naših građana”, rekao je Odžić.

On je poručio da će se od prvog drana truditi da sve “zaraćene strane” pomiri.

“Mislim da su ovo poruke koje mogu da ohrabre građane Budve i ovo je prvi korak ka stabilizaciji političkih odnosa u Budvi”, dodao je Odžić.

