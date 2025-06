Oduzeto vozilo koje potražuje Interpol Srbija

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije oduzeli su, na graničnom prelazu (GP) Dobrakovo, vozilo sa Interpolove potjernice od državljanke Srbije J.K, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u nedjelju na GP Dobrkovo provjerili J.K. i vozilo marke BMW X3.

“Provjerom kroz evidencije policije utvrđeno je da vozilo potražuje NCB Interpol Srbija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vozilo oduzeto i predato na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje.

