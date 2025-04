Oduzeto vozilo i oružje u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija oduzela je od jedne osobe vozilo, lovačku pušku i municiju u ilegalnom posjedu.

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje postupali po informaciji da se na lokaciji Rudo Polje nalazi više naoružanih osoba.

Kako se navodi, policijski službenici su u mjestu Pisana Jela kontrolisalı teretno vozilo marke Mazda, sive boje, bjelopoljskih registarskih oznaka, i Đ.Š.(29) iz Bijelog Polja, koji je u momentu kontrole upravljao vozilom, kao i B.R.(23), koji se nalazio na mjestu suvozača.

„Pregledom vozila, pronađena je jedna lovačka puška – dvocijevka, nepoznate marke i kalibra i šest patrona za lovačku pušku“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da za navedeno oružje nijesu posjedovalı bilo kakvo odobrenje, nıtı dokaz o porijeklu oružja.

Iz policije su kazali da su pronađeno vatreno oružje, municija i vozilo uz potvrdu privremeno oduzeti.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji će se o pravnoj kvalifikaciji djela izjasniti nakon sprovedenih vještačenja u Forenzičkom centru u Danilovgradu“, navodi se u saopštenju.

