Oduzeto šest uređaja za rudarenje kriptovaluta

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici oduzeli su od mađarskog državljanina šest uređaja namijenjenih rudarenju kriptovaluta, čija vrijednost se procjenjuje na 30 hiljada USD, saopšteno je iz Uprave carina.

Navodi se da je na carinskoj ispostavi Ilino Brdo kontrolisano vozilo marke Audi, koje je dolazilo iz pravca Podgorice i na kojem je bila priključena auto-prikolica, sa vozilom marke Kia.

»Tom prilikom je kod mađarskog državljanina (I.K) koje je upravljao vozilom, pronađeno šest transformatora Artminer s19j u vozilu na prikolici, čija vrijednost se procjenjuje na 30 hiljada USD«, kaže se u saoptenju.

Iz Uprave carina su rekli da je ustanovljeno da se radi o predmetima čije porijeklo nije bilo adekvatno dokumentovano.

Kako su dodali, roba je oduzeta, a slučaj je predat na dalje postupanje, u skladu sa zakonskim procedurama.

