Oduzeto oružje i municija, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever danas su, u pretresima u više gradova, oduzeli vatreno oružje i municiju u ilegalnom posjedu i uhapsili jednu osobu zbog opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je policija u Bijelom Polju pretresla stan i druge prostorije na tri lokacije, koje koriste A.K. i dvije operativno interesantne osobe A.D. i G.L.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, u saradnji sa kolegama iz Bijelog Polja, pretresli tri lokacije, kod operativno interesantnih D.D. i I.B, i kod M.Ć.

„Pretresom kuće i pomoćnih objekata koje koristi M.Ć., osoba bliska operativno interesantnim licima, u Andrijevici, pronađeni su i oduzeti pištolj marke CZ, 62 komada municije različite vrste i kalibra, djelovi od oružja i oružni list za pištolj čiji je rok važenja istekao prije 15 godina“, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

Iz policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac pretresli kuću i pomoćne objekte u vlasništvu M.R.(21).

„Tom prilikom su pronađena četiri pvc zamotuljka sa sadržajem biljne materije zelene boje nalik na opojnu drogu marihuanu, vaga za precizno mjerenje i 314 EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu utvrđeno da je M.R. pozitivan na prisustvo opojnih droga kokain i marihuana.

„Nakon konsultacija sa Višim državnim tužilaštvom, M.R. je uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, rekli su iz policije.

Kaki su kazali, službenici Jedinice policije Gusinje, su po naredbi suda, pretresli porodičnu kuću A.M, bliskog operativno interesantnim licima, a pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje dvije lokacije, kod S.H. i S.Š.

„Kod S.Š. je pronađena puška marke Breda i 40 komada municije za lovačku pušku u ilegalnom posjedu i lovačka puška marke Hatsan sa oružnim listom“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je protiv S.Š. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

