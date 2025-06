Oduzeta marihuana na graničnom prelazu Sukobin

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije oduzeli su na graničnom prelazu Sukobin marihuanu od državljana Kosova i protiv njih podnijeli prijavu zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije na graničnom prelazu Sukobin kontrolisali vozilo marke Chevrolet koje je vozio F.B. (27) sa Kosova, dok se sa njim nalazio u vozilu E.B. (23) sa Kosova.

“Pregledom vozila uz upotrebu službenog psa za narkotike, u presvlaci sjedišta detektovano je pvc pakovanje sa sadržajem biljne materije zelene boje za koju se sumnja da je marihuana”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu je protiv F.B. i E.B. podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su službenici Stanice granične policije Ulcinj kontrolisali na istom graničnom prelazu autobus i vozača H.T., kao i putnika koji se u njemu nalazio, K.H. (40) sa Kosova.

“Uz upotrebu službenog psa policijski službenici izvršili su pregled autobusa i pronašli pvc pakovanje sa biljnom materijom zelene boje za koju se sumnja da je marihuana”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici naložio da se oni saslušaju i da se preduzmu dalje potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u odnosu na pronađenu drogu.

Tužilac će se, kako je saopšteno, nakon toga izjasniti o eventualnoj krivičnoj odgovornosti jedne ili obije osobe.

