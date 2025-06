Oduzeta dva vozila za kojima se traga

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije su, na dva granična prelaza, oduzeli dva vozila sa međunarodnih potjernica i procesuirali ruskog državljanina zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje, saopšteno je iz Uprave policije

Kako se navodi, službenici granične policije u Ulcinju su na graničnom prelazu Sukobin, prilikom ulaska u Crnu Goru, provjeravali državljanku Kosova V.J.(36), koja je vozila automobil Porsche Cayenne, kosovskih registarskih oznaka.

”Provjerom kroz baze podataka utvrđeno je da se pomenuto vozilo potražuje NCB Interpola Švedske od 21. februara”, kazali su iz policije.

Oni su rekli da je, po nalogu državnog tužioca, vozilo privremeno oduzeto u cilju sprovođenja daljih mjera i radnji.

U saopštenju se dodaje da su službenici granične policije u Rožajama, postupajući po operativnim saznanjima, kontrolisali automobil Audi Q5, francuskih registarskih oznaka, kojim je upravljao H.A.(40) iz Rožaja.

“Prilikom kontrole H.A. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju za upravljanje vozilom, dok je dodatnim provjerama utvrđeno da registarske oznake na ovom automobilu pripadaju vozilu Audi Q7, te da postoji i nepoklapanje u broju šasije”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, vozilo oduzeto i da će biti predmet daljih policijskih provjera.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici na graničnom prelazu Dobrakovo, na ulazu u Crnu Goru, provjeravali vozilo marke Mercedes i vozača koji je njim upravljao, ruskog državljanina A.K.(46).

“Provjerom vozačke dozvole koju je dao na uvid, službenici policije i Frontexa su posumnjali da je u pitanju falsifikat, te od imenovanog prikupili obavještenje”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa događajem je upoznat državni tužilac u Bijelom Polju koji se izjasnio da se protiv A.K, u skraćenom postupku, podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje.

