Oduzeli skupocjeno vozilo potraživano u Italiji

Podgorica, (MINA) – Službenici policije oduzeli su na graničnom prelazu Božaj skupocjeno vozilo marke Mercedes koje potražuje Italija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici granične policije kontrolisali, prilikom ulaska u Crnu Goru, albanskog državljanina R.A.(43), koji je vozio automobil rumunskih registarskih oznaka.

“Provjerom kroz elektronske evidencije policije utvrđeno je da je za predmetnim vozilom u februaru ove godine raspisana međunarodna potraga od strane NCB Interpola Italije”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaje se da su policijsku službenici, po nalogu postupajućeg tužioca, od R.A. prikupili obavještenje na okolnosti događaja, dok je vozilo oduzeto radi daljih provjera.

