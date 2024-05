Oduzeli bespravno posječenu građu u Pljevljima i Petnjici

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima zaplijenila je bespravno posječenu građu u Pljevljima i Petnjici i transportovala je na sigurne lagere.

Iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima su saopštili da je bespravna građa u Pljevljima zaplijenjena u saradnji sa Upravom policije, u gazdinskoj jedinici „Vezišnica“.

Nakon toga je, kako su rekli, obezbijeđeno vozilo i bespravno posječena građa je uspješno lagerisana na sigurnu lokaciju.

Iz Uprave su kazali da su istog dana u Petnjici, u gazdinskoj jedinici „Turjak“, njihovi službenici otkrili bespravnu sječu četinara.

„Odmah po obavještenju vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Miloša Rajkovića, bespravno posječena građa je zaplijenjena i uz uspješnu organizaciju prevoza, transportovana iz šume na siguran lager“, navodi se u saopštenju.

U oba slučaja, kako su rekli iz Uprave, podnešene su prijave i kompletna dokumentacija je predata Osnovnom državnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Rajković je istakao da iz dana u dan Uprava postiže sve bolje rezultate u odlučnoj borbi protiv svih bespravnih aktivnosti, a zaplijenjenu građu lageriše na sigurne lokacije.

On je naglasio da će i u ovim slučajevima zaplijenjena i lagerisana bespravna građa biti podijeljena za ogrjev, kada joj kvalitet to garantuje, u skladu sa zakonskim procedurama.

