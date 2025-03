ODT Cetinje podnijelo optužni predlog zbog događaja u Medovini

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) na Cetinju podnijelo je optužni predlog protiv nekadašnje načelnice Filijale za upravne i unutrašnje poslove O.K., povodom tragedije u naselju Medovina, koja se dogodila 2022.godine.

Kako je saopšteno iz cetinjskog ODT-a, optužni predlog protiv O.K., koja je ujedno bila i ovlašćeno lice za vođenje upravnog postupka, podnesen je zbog propusta u vršenju službe.

“A koji se odnose na nepokretanje upravnog postupka za oduzimanje vatrenog oružja od V.B. iz Cetinja, shodno Zakonu o oružju”, precizira se u saopštenju.

Cetinjanin Vuk Borilović je 12. avgusta 2022. godine usmrtio deset osoba, među kojima dvoje djece, nakon čega je ubijen.





