Održivi razvoj i zaštita životne sredine najkompleksniji izazovi

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, koja je Ustavom definisana kao ekološka država, mora da uloži mnogo više napora kako bi postojanje temeljila na održivom razvoju i očuvanju životne sredine, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, u obraćanju povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje, navela da su održivi razvoj i zaštita životne sredine najznačajniji i najkompleksniji izazovi sa kojima se suočava čitav svijet, pa i Crna Gora.

Đurović je poručila da će Skupština nastaviti da promoviše i podržava sve aktivnosti čiji je cilj podizanje nivoa svijesti o očuvanju životne sredine.

„Naša prelijepa planeta zaslužuje da joj posvetimo punu pažnju, uvijek imajući na umu poznatu izreku: “Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nijesmo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih pozajmili od svojih potomaka”“, rekla je Đurović.

Ona je kazala da se širom svijeta 22. april obilježava kao Dan planete Zemlje, kako bi se skrenula pažnja javnosti na odgovornost prema planeti, kao i potrebu očuvanja prirode i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu.

Kako je navela Đurović, ovogodišnja tema Dana planete Zemlje „Investirajte u našu planetu“ osmišljena je sa ciljem da ubijedi vlade, kompanije i građane u neophodnost ulaganja u životnu sredinu kako bi potomcima omogućili bolju i sigurniju budućnost.

„Planeta Zemlja je naš jedini dom, a globalne prijetnje ne znaju za granice“, kazala je Đurović.

U tom smislu, kako je rekla, pandemija koronavirusa bila je velika opomena da treba spašavati planetu dok nije kasno, jer je briga za njenu dobrobit, zapravo, briga za čovjeka, za zdravlje svih nas i generacija koje dolaze.

Kako je dodala, klimatske promjene, emisije štetnih gasova, odlaganje otpada, dramatično smanjenje vode za piće, sječa šuma, očuvanje biodiverziteta i ostala važna pitanja u toj oblasti utiču na sve segmente društva i zahtijevaju ozbiljan pristup svih donosilaca odluka.

„Crna Gora, Ustavom definisana kao ekološka država, mora uložiti mnogo više napora kako bi svoje postojanje temeljila na održivom razvoju i očuvanju životne sredine“, poručila je Đurović.

Ona je navela da je, imajući u vidu proces evropskih integracija, potrebno predano raditi na preuzimanju i implementaciji zahtjevnih kriterijuma Evropske unije usmjerenih na ispunjavanje tog cilja.

„Da bi naše životno okruženje bilo očuvano, neophodna je sinhronizovana aktivnost svih društvenih aktera u pravcu bržeg i ravnomjernijeg ekonomskog i društvenog razvoja koji će biti u skladu sa ekološkim principima“, poručila je Đurović.

U tom smislu, kako je kazala, donosioci odluka moraju biti svjesni da je posljednji čas za preuzimanje odgovornosti u borbi protiv brojnih izazova sa kojima se suočava planeta.

„Očuvanjem životne sredine ne smijemo se baviti samo jedan dan u godini, već nam briga o planeti mora biti jedan od prioriteta u svakodnevnom djelovanju“, istakla je Đurović.

Ona je rekla da je, s tim u vezi, neophodna kontinuirana edukacija u cilju usvajanja zdravih stilova života kako bismo stimulisali odgovorno ponašanje u odnosu na životnu sredinu.

