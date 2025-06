Određeno zadržavanje ruskom državljaninu zbog izazivanja požara

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Rusije S.D.A. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Iz ODT-a je saopšteno da je S.D.A, kako se sumnja, izazvao požar na motociklu, u ulici Vasa Raičkovića u Podgorici.

„Motocikl je u požaru uništen, nakon čega se požar prenio na putničko motorno vozilo i stan u navedenoj ulici“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS