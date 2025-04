Određeno zadržavanje osumnjičenom za ugrožavanje sigurnosti

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata M.P, osumnjičenom da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Iz ODT-a u Bijelom Polju saopštili su da im je policija u srijedu dostavila krivičnu prijavu protiv M.P, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

“Iz krivične prijave proizilazi da je M.P. u srijedu oko sedam sati, u mjestu N. u Bijelom Polju, u alkoholisanom stanju ispred kuće gdje stanuje njegov sin, prijetio snahi A.V. da će ubiti nju, njenog brata i oca i da se, ako sretne njenog brata, neće dobro završiti“, kaže se u saopštenju.

To je, kako su rekli iz tužilaštva, kod oštećene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti po svoju i bezbjednost svog oca i brata.

„Državni tužilac je, nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS