Zadržavanje do 72 sata osumnjičenom za seksualno uznemiravanje djevojčice

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilastvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata M.M.(69), zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje, saopšteno je iz ODT-a.

Navodi se da je M.M., 5. februara, sa jedanaestogodišnjom djevojčicom ušao u lift zgrade u kojoj stanuju, i tom prilikom je više puta poljubio u lice, pokušavajući istovremeno da je poljubi u usta.

Iz podgoričkog ODT-a su kazali da je M.M. već pet puta osuđivan.

